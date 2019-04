Por que William e Kate devem antecipar aniversário de 1 ano de Louis?

O filho caçula do príncipe William e Kate Middleton, Louis, celebra seu primeiro ano de vida na próxima terça-feira (23). Porém, segundo informações da Cosmopolitan o herdeiro da Família Real precisará antecipar sua comemoração de aniversário.

Isso porque Louis nasceu em uma família cheia de compromissos e necessita que o menino celebre seu aniversário no domingo de Páscoa (21).

A agenda lotada que tornou-se um empecilho para as comemorações na data certa tem como motivo, por exemplo, uma viagem que o pai, William, deve fazer para a Nova Zelândia no dia 25 para prestar sua solidariedade às vítimas do tiroteio em Christchurch.

Trata-se de um pedido da Rainha Elizabeth II a William e um compromisso do futuro rei como membro da Família Real.

Por ser uma viagem longa – são quase 24 horas de duração – as datas entre o embarque de William e o aniversário de Louis bateriam.

Além da viagem do pai, os irmãos de Louis também estão ocupados. É que George e Charlotte voltam na próxima semana à rotina escolar após o feriado de Páscoa, o que coincide com o aniversário do menino.

