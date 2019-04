O príncipe Charles ficou decepcionado quando Harry nasceu

Enquanto esperamos a chegada do bebê real, podemos falar sobre outro nascimento marcante da família real: o do príncipe Harry. No livro, ‘Diana: Sua Verdadeira História’, a princesa Diana revelou que o príncipe Charles ficou desapontado quando descobriu que o seu segundo filho era menino.

“Eu sabia que Harry ia ser um menino porque vi no exame”, escreveu. “E não contei a Charles”. Quando a princesa deu à luz, a primeira reação de Charles foi falar “Oh Deus, é um menino”. Segundo o relato, o príncipe não conseguiu esconder a decepção.

Além disso, no livro, Lady Di admite que a pressão da mídia em volta do nascimento do príncipe William foi tão grande que ela induziu o parto. “Era como se todo mundo estivesse monitorando cada um dos meus dias”, explicou.

Ao contrário do ocorrido naquela época, Meghan Markle e Harry parecem estar seguindo caminhos diferentes, mantendo todo o processo em privado e afirmando que o anuncio só será feito depois que comemorarem a chegada do bebê real em família.

A pressão midiática em torno do nascimento do primeiro filho de Meghan, por outro lado, também está grande. Porém, o que tudo indica – a chegada da mãe da duquesa de Sussex à Londres e a sua ausência na comemoração do aniversário da Rainha Elizabeth – o novo bebê real está cada vez mais próximo de vir ao mundo.

