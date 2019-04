Comentário de Meghan no Instagram traz dica sobre nascimendo do bebê

Todos os fãs da Família Real estão esperando o nascimento do bebê de Meghan Markle e Príncipe Harry. As especulações não param de surgir e um comentário no Instagram deixou algumas dúvidas.

O comentário aconteceu no post do Palácio de Kensington sobre o primeiro aniversário de Louis, sobrinho do duque e da duquesa de Sussex. Na foto, o casal comentou através de sua conta oficial.

“Feliz aniversário, Louis! Nós dois estamos mandando muito amor”, escreveram. E foram duas das palavras usadas na frase que chamaram atenção dos seguidores da especialista da realeza Elizabeth Holmes.

A escolha da frase “nós dois”, ao invés de “todos nós”, ou “nós três”, indica que o bebê ainda não nasceu e que o Duque e a Duquesa de Sussex estão falando apenas deles mesmos. Essa informação é interessante porque o casal está fazendo bastante segredo sobre todo o processo de gravidez.

