Esposa de Faustão usa tênis com estampa do rosto do apresentador

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, mostrou nesta quinta (1º) em seu Instagram o tênis divertido que escolheu incrementar o look. O modelo tem como estampa várias fotos do rosto do apresentador.

“Logo cedo e ele já está no meu pé”, brincou ela no post publicado em seus stories. Ela e Faustão são casados desde 2002 e têm dois filhos, João Guilherme, de 14 anos, e Rodrigo, 10.

Luciana adora usar as redes sociais para compartilhar fotos carinhosas ao lado dos filhotes. Recentemente, publicou um registro com os meninos: “Meus bebês cresceram”, escreveu na legenda da foto.

Leia mais: A tradição que Lady Di quebrou no dia de seu casamento

+ Como jornalistas da Globo receberam a demissão de Dony de Nuccio

Carga mental: você fica o tempo todo pensando no que precisa fazer? Saiba mais no podcast Senta Lá, CLAUDIA