A tradição que Lady Di quebrou no dia de seu casamento

Na última segunda-feira (29), o casamento de Lady Di e Príncipe Charles completou 38 anos. Apesar de atualmente Príncipe Harry e Meghan Markle serem conhecidos como os membros da Família Real que mais quebram tradições, a princesa Diana também se negou a seguir um costume no seu casamento.

De acordo com um artigo do New York Times do ano do casamento, 1981, ela foi a primeira mulher da realeza britânica a não prometer obedecer o marido durante os votos na cerimônia.

“Lady Diana quebrou os precedentes reais e decidiu que não vai prometer obedecer Príncipe Charles nos votos de seu casamento daqui quatro semanas”, disse o texto do Times.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Seguindo seu exemplo, Kate Middleton e Meghan Markle também omitiram essa parte dos votos nos dias de seus casamentos.

No dia da cerimônia, um pequeno acidente quase estragou o vestido de noiva. Quando foi passar perfume, minutos antes de sair para o casamento, Lady Di derrubou um pouco do líquido no vestido. O perfume deixou uma mancha, mas a Princesa segurou o vestido na parte suja durante a cerimônia para evitar que o detalhe fosse visto.

O casamento de Lady Di e príncipe Charles foi o mais assistido ao redor do mundo até hoje, com 750 milhões de espectadores.

Leia mais: Meghan Markle vai lançar coleção de roupas para trabalhar

+ Princesa Haya pede ordem protetiva contra casamento forçado dos filhos

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA