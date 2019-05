Ellen DeGeneres revela que já foi abusada sexualmente pelo padrasto

Ellen DeGeneres revelou, em entrevista a David Letterman, que sofreu abusos sexuais do padrasto quando ela tinha entre 15 e 16 anos. A apresentadora americana ainda o chamou de “um homem muito mau”.

Os episódios aconteceram após sua mãe ter sido diagnosticada com câncer de mama e ter precisado retirar um dos seios. O padrasto de Ellen, então, usou o ocorrido para convencê-la a tocar seus seios.

“Quando ela [a mãe] estava fora da cidade, ele me disse que sentiu um caroço em seus seios e que precisava sentir os meus”, disse, em um episódio da segunda temporada do programa My next guest needs no introduction (Meu próximo convidado não precisa de introdução, em tradução livre). “Ele me convenceu de que precisava fazer isso e depois tentou fazer de novo e de novo”, completou.

A apresentadora ainda contou que, em outra ocasião, o homem tentou derrubar a porta de seu quarto, mas Ellen conseguiu fugir pela janela porque sabia que “haveria mais alguma coisa”.

“Fico com raiva de mim mesma porque eu estava fraca demais para enfrentar”, desabafou. Ela relatou também que tentou contar a história à mãe alguns anos depois, mas ela não acreditou e continuou casada com o homem por mais de 18 anos.

“Eu sempre cuidei dela e continuei cuidando. Eu realmente não deixei isso me atingir até recentemente, quando pensei: ‘Eu gostaria de ter sido mais bem cuidada, gostaria que ela tivesse acreditado em mim’. E ela se desculpa, mas você sabe… “, disse.

Ellen acredita que sua história poderá ajudar outras vítimas de agressão sexual a se manifestarem. “É o momento de termos voz. É hora de termos poder”, declarou.

