Paloma Duarte posa ao lado dos filhos e semelhança surpreende

A atriz Paloma Duarte apareceu ao lado dos três filhos Malu, 24 anos, Ana Clara, 21, e Antonio, 3, em uma foto publicada no Instagram da filha do meio, no último domingo (26).

Ana, que está atuando em ‘Malhação: Toda Forma de Amar‘, postou a foto com a legenda “Que dia especial” e recebeu inúmeros comentários de seguidores impressionados com a semelhança entre a mãe e os filhos.

“Todos são a cara da Paloma”, escreveu uma. “Parecem irmãos, não mãe e filhos”, afirmou outra. “Máquina de xerox! São todos parecidos”, comentou uma terceira.

Atualmente, Paloma está no ar como Lígia em ‘Malhação’, mesma novela em que a filha está trabalhando.

