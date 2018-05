A Rainha Elizabeth II, 92 anos, é a monarca que está ocupando o trono britânico por mais tempo, totalizando três gerações de sucessores para assumir o cargo – seu filho Charles, o neto William e o bisneto George. Seu reinado começou a partir dos seus 25 anos e desde lá, seus privilégios como um membro da família real só aumentaram.

Já pensou não precisar tirar carteira de habilitação ou em ser dona de todos os golfinhos de um país? Bem, esse é o caso da rainha. A Cosmopolitan listou as vantagens que só Elizabeth II tem por ocupar o cargo máximo da monarquia britânica. Você vai se surpreender!

Confira quais são os 12 privilégios:

1. Carteira de motorista

A rainha não precisa de uma habilitação para dirigir nas ruas do Reino Unido. O motivo seria sua “prerrogativa real” na lei britânica que permite com que ela não precise fazer nenhuma prova de direção e, muito menos, ter uma carteira de motorista para operar uma veículo legalmente.

2. Limite de velocidade

Mais uma regra a qual a Rainha Elizabeth II pode quebrar por causa da sua “prerrogativa real”. Se ela quiser e precisar, todos os faróis vermelhos não serão uma barreira para ela chegar no horário para um evento.

Com isso, a monarca está isenta de regulamentos de trânsito e algumas leis do governo, como exceder a velocidade máximo de uma via.

3. Passaporte

No Reino Unido, os passaportes são emitidos em nome da Rainha Elizabeth II e por isso, a mesma não possui um para chamar de seu.

Porém, todos os outros membros da família real tem um.

4. Impostos

A quarta vantagem como rainha é que ela não precisa pagar impostos. Mesmo assim, Elizabeth II, voluntariamente, paga desde 1992 rendimentos e ganhos de capital. Você abriria mão desse privilégio?

5. Vida marinha

Os vários cachorros da rainha não são os únicos animais de que ela é dona. Graças a uma regra imposta desde 1300, ela tem em seu nome a posse de todos os “peixes reais” das águas marinhas britânicas, incluíndo baleias, golfinhos, esturjões e botos, reporta o Times.

6. Amor pelos cisnes

Além dos animais marinhos, Elizabeth tem em seu nome todos os cisnes do Rio Tamisa. Existe até um evento anual chamado “Swan Upping”.

“Swan Upping desempenha um papel importante na conservação dos cisnes e envolve a coleta de dados do ‘The Swan Wane Warden’, avaliando a saúde dos jovens cygnets e examinando-os por quaisquer ferimentos”, informa o site oficial da família real.

7. Poesia

A rainha mantém como um de seus oficiais contratados um poeta. O profissional é contratado para escrever poesias para ocasiões comemorativas.

Em 2009, Elizabeth nomeou a primeira mulher a ocupar o cargo de poeta da família real, seu nome é Carol Ann Duffy. Ela ficará na posição até 2019.

8. Internet

A Rainha Elizabeth II foi uma das primeiras a usar a Internet, você acredita? Em 1976, a monarca visitou um centro de de pesquisas em telecomunicações em Malvern, no Reino Unido, na qual se encontrava a primeira rede de computadores ARPANET.

Ela foi o primeiro membro da realeza a mandar um email, seu usuário era “HME2”, sigla em inglês para ‘De Majestade, Elizabeth II, claro.’

9. Dinheiro

A monarca não precisa se preocupar em ficar sem notas na carteira. No Palácio de Buckingham existe um caixa eletrônico exclusivo para qualquer membro da família real sacar dinheiro.

10. Prisão

Por causa da sua “imunidade soberana”, a rainha não pode ser presa. Está proteção se extende até os oficiais do governo britânico durante seu tempo no cargo, porém, para a rainha este privilégio é para a vida toda.

Caso a monarca cometesse algum crime, os promotores poderiam ir atrás dela por exercer o poder executivo, mas os ministros da Rainha é quem responderiam por ela e aceitariam qualquer punição que fosse dada a alteza.

11. Comemoração de aniversário

Para Elizabeth, a comemoração não acontece uma, mas duas vezes no ano. A primeira vez é no dia do seu nascimento, 21 de abril. Já a segunda fica prevista para ocorrer para o segundo sábado de junho, marcando o conhecido “Desfile das cores”. Ele surgiu com o pai da rainha, o Rei George II, que queria uma grande festa em celebração ao seu aniversário. Como ele também nasceu em novembro – e esta época é fria e escurece cedo na Inglaterra – ele proclamou uma segunda data de aniversário para junho e sua filha a herdou.

