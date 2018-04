Os outros membros da família real eram muito fofinhos quando bebês

No clima de boas-vindas ao mais novo membro da família real – o terceiro filho do príncipe William com a duquesa Kate Middleton –, decidimos relembrar como alguns membros da realeza britânica também eram pura fofura quando bebês.

Sem ordem de preferência ou grau de fofura, lembramos alguns momentos de infância do príncipe Harry, da princesa Diana e muitos outros integrantes da família mais sofisticada e querida mundialmente.

Prepare o coração e confira o álbum de fotos da família real:

Príncipe Harry (1985)

É impossível não reconhecer os diversos traços semelhantes entre Lady Di e seu filho, príncipe Harry. Os dois estavam abordo do navio Royal Yacht Britania durante uma visita oficial à Itália quando o bebê Harry, aos oito meses, foi clicado no colo de sua mãe.

Princesa Charlotte (2016)

A princesa nunca dispensou um sorrisão para as câmeras e uma carinha que mata qualquer um de fofura. Acompanhada de sua mãe, a duquesa Kate Middleton, Charlotte, com seis meses na época, estava curtindo o tour real pelo Canadá.

Príncipe George (2015)

Parece que a vida no alto escalão não é fácil para ninguém. Reparem na encarada que o pequeno príncipe, com quase 2 anos ma época, deu no fotógrafo saindo da Igreja de St. Mary Magdalene, logo após o batizado da sua irmã Charlotte. A carinha arranca suspiros em quem vê.

Rainha Elizabeth II (1928)

Elizabeth II nem imaginava que seria rainha quando posou para essa foto aos 2 anos de idade. Na época, o rei da Inglaterra era o seu avô e quem iria assumir o trono era seu tio Edward, porém ele abdicou em 1936, fazendo o seu pai George assumir – e criando toda essa linhagem que acompanhamos hoje.

Príncipe William (1983)

O príncipe que conhecemos hoje nem sempre teve todos os dentes na boca. Veja que fofo William, aos oito meses, exibindo seus dois dentinhos no Kensington Palace ao posar para fotos oficiais.

Príncipe Philip (1922)

Philip, marido da rainha Elizabeth II, nasceu na Grécia em 1921 e, seis meses após esta foto ser tirada, o monarca foi exilado do seu país e se mudou para Paris. As bochechas salientes e os cabelos claros do príncipe são características marcantes do pequeno monarca.

Princesa Diana (1962)

Lady Di nunca deixou a simpatia de lado, nem quando pequena. Olha ela acenando em seu primeiro aniversário, realizado no Park House, em no vilarejo de Sandringham, na Inglaterra.

Princesa Margaret (1930)

Irmã da rainha Elizabeth II, a princesa na sua infância arrancava suspiros por onde andava. O lugar favorito dela no palácio era o quarto do desenho, segundo a biografia de Margaret escrita por Christopher Warwick.

