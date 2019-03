Drew Barrymore lança linha de decoração para casa

Drew Barrymore, 44 anos, sempre fez muito sucesso como atriz, mas ela está explorando outros lados. Há alguns meses, Drew desenhou uma linha de maquiagem, chamada Flower Beauty, que fez o maior sucesso. Para complementar essa linha, a atriz resolveu criar uma coleção de móveis e acessórios para a casa, chamada Flower Home.

Drew é uma mulher que se autoproclama aficionada pelo design, então já era de se esperar que um dia ela lançaria uma linha de decoração.

Os produtos que compõem a linha traduzem bem o estilo de Barrymore através de cores vibrantes, texturas e estampas. A coleção é composta por móveis, objetos de decoração e acessórios que podem ajudar na casa.

A Flower Home não está a venda no Brasil, mas é possível encontrar todos os itens no e-commerce do Walmart americano. São mais de 200 produtos que possuem preços acessíveis.

“Minha nova coleção de móveis e objetos de decoração é inspirada por essa minha paixão pela área. Espero que ela inspire todos a se sentirem em casa”, disse Barrymore em uma entrevista à Elle.

Confira alguns produtos da coleção:

Luminária com base de cerâmica por U$ 89

Mesa de apoio lateral por U$ 199

Poltrona de veludo por U$ 399

Apoio para cama floral por U$ 849

Cesta de macramê por U$ 70

Conjunto de 3 vasos por U$ 39

Leia também: NYX fecha lojas no Brasil e anuncia liquidação de maquiagem

+ “Bolo de chocolate” é a nova cor tendência para morenas

Siga CLAUDIA no Youtube