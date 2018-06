Drew Barrymore revela que Lady Di sempre foi um exemplo para ela

Drew Barrymore revelou durante uma entrevista que sempre teve a princesa Diana como um exemplo. Durante o programa do Jimmy Kimmel, a atriz lembrou de quando encontrou a princesa de Gales em uma estreia do filme E.T., O Extraterrestre, em Londres. No episódio, que aconteceu em 1982, Drew presenteou Diana com uma pelúcia do personagem principal do filme.

“Eu lembro como se fosse ontem. Foi muito excitante pra mim conhecer uma princesa real, a princesa real, a princesa do povo. Diana era, é e sempre vai ser o exemplo de uma mulher que todas as garotinhas irão ficar de olho e admirar”, contou ao apresentador.

Para a atriz, crescer com Diana sendo princesa foi um ótimo exemplo.

Steven Spielberg, o diretor do filme que estava estreando na época, presenciou o encontro e ficou de olho em Drew: “ele ficava me olhando para ter certeza que eu não estragasse as coisas”. Por ser apenas uma criança, o medo de Spielberg era que ela fizesse algo errado enquanto estava com a princesa. “Ele era muito paternal comigo”, contou.

A atriz ainda completou: “Spielberg sempre me manteve uma criança. Quando eu usava batons escuros demais, ele me mandava tirar, porque eu era muito nova. E eu acho que é isso que bons pais fazem, eles mantêm as crianças crianças.”

