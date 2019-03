NYX fecha lojas no Brasil e anuncia liquidação de maquiagem

A marca de cosméticos NYX anunciou nesta terça-feira (26) que encerrará suas operações no Brasil. Segundo a empresa, o motivo é a nova estratégia global para o momento. As lojas funcionarão até dia 24 de abril e todos os produtos serão vendidos com 50% de desconto até o fim do estoque.

O anúncio foi feito em um post no Instagram da marca que ficou repleto comentários desapontados de consumidores. O sucesso da NYX no Brasil se deu, principalmente, pela quantidade de produtos disponíveis, a boa qualidade e o preço acessível, o que é difícil em marcas de cosméticos internacionais que chegam ao país.

Entre os principais sucessos da marca estão o primer para glitter que, na promoção, sairá por R$ 16, o batom matte líquido Soft Matte Lip Cream, por R$ 14,50, o blush ombré, R$ 24,50, e as paletas de sombras com 8 cores, R$ 42,50.

O primer para glitter da NYX

A NYX, criada por uma americana em 1999, chegou ao Brasil em 2017 no formato de quiosques em shoppings. No final desse mesmo ano, todos os pontos de venda foram fechados e deram lugar à lojas-conceito como uma tentativa de reformular a forma de vender da marca. Desde então, a NYX tinha três lojas no Brasil, uma em São Paulo, no shopping Pátio Paulista, e outras duas no Rio de Janeiro, nos shoppings Rio Sul e Barra Shopping.

Ombre Blush na cor Soft Flush

Nos últimos anos, muitas marcas internacionais deixaram o Brasil devido à alta carga tributária do país, à recessão econômica e à instabilidade política. Entre elas estão a francesa Fnac e as britânicas Lush, Accessorize e Topshop.

