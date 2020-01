Danrley cede 10 mil reais para Elana no BBB19

O programa desta noite (08) no BBB19 foi a consagração da dupla vencedora da prova do líder. Tiago Leifert confirmou a coroação de Elana e Danrley, mas não sem antes colocar os dois numa dúvida muito difícil.

Ao vivo, os novos líderes foram avisados que precisariam escolher: um deles ficaria com uma imunidade e o outro ganharia dez mil reais. “Aqui no BBB não vale par ou ímpar, tem que chegar num consenso”, avisou Tiago Leifert antes que algum dos dois viesse a cogitar a brincadeira.

Sem pestanejar, Danrley ofereceu os dez mil reais para Elana, ficando com a imunidade. A sister ficou muito emocionada e abraçou seu colega de liderança. O apresentador também pediu que eles escolhessem, em comum acordo, as pessoas que poderiam frequentar o quarto do líder.

Por causa da prova de resistência, o calendário de provas foi modificado. A prova do anjo, que costuma acontecer às sextas-feiras, foi transferida para sábado.