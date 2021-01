Com Covid-19, cartunista Laerte piora e é transferida para UTI

Internada por conta da Covid-19 desde 21 de janeiro, a cartunista Laerte, de 69 anos, teve uma piora em sua condição de saúde e está na UTI desde a noite de segunda-feira, 25.

Ela está no INCor, supervisionada pelo médico Ubiratan Paula Santos. Sua saúde foi lentamente piorando, segundo informou seu filho Rafael Coutinho, pelo Instagram.

Também de acordo com Rafael, o estado de Laerte ainda não é grave, mas inspira cuidados mais rigorosos. “Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução”, escreveu no Instagram.

