Lendário apresentador, Larry King, morre de Covid-19 nos EUA

Larry King, apresentador e radialista estadunidense, morreu neste sábado (23), em Los Angeles, vítima de Covid-19. O comunicador foi internado no final de dezembro ao contrair a doença. A notícia foi anunciada no perfil do Twitter de Larry.

Por 25 anos, ele comandou o talk show Larry King Live, na CNN americana. O programa era palco para entrevistas com personalidades de diversos segmentos, como esporte, cultura e política.

A partir de 2010, quando a atração chegou ao fim, Larry King passou a se dedicar para as plataformas de streaming, onde conduziu seu programa Larry King Now. No total, foram mais de 63 anos de carreira.

“Embora seu nome estivesse no título de seus programas, Larry sempre viu seus entrevistados como as verdadeiras estrelas, enquanto ele se via como um mero condutor imparcial entre o convidado e o público”, disse a produtora Ora Media, em nota. “Ele acreditava que perguntas concisas geralmente geravam as melhores respostas, e ele não estava errado com essa crença.”