Contrariando Ana Maria Braga, Globo demite colunista do ‘Mais Você’

A Rede Globo demitiu o jornalista Bruno Astuto do programa ‘Mais Você‘, contrariando apelos de Ana Maria Braga. Especialista em etiqueta social, moda e realeza britânica, Astuto assumiu, em março, um cargo equivalente ao de diretor de marketing do Grupo JHSF e passou a ser responsável pela comunicação do shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

A emissora viu na situação um conflito ético, que afrontaria, segundo ela, os Princípios Editoriais do Grupo Globo. O documento, atualizado no ano passado, elege a isenção como principal atributo do jornalismo de qualidade. Isto é, se um jornalista trabalha diretamente com grifes de luxo, não pode falar de moda em um programa da emissora. Com isso, a Globo tomou a decisão de dispensá-lo do programa matinal.

A empresária de Astuto informou ao portal Notícias da TV, na quarta-feira (8), que o colunista seguia fixo no programa, mas que, por questões editoriais, suas entradas haviam sido “reduzidas”. Na quinta-feira (9), seu desligamento foi confirmado, mas a empresária frisou que ele fará participações esporádicas no programa. Ana Maria Braga ainda não se manifestou sobre o caso.

Astuto não aparecia no Mais Você desde fevereiro deste ano, quando comentou a morte do estilista alemão Karl Lagerfeld (1933-2019) e falou sobre tendências de moda. Ele estava fixado no time do programa desde 2011 para falar sobre celebridades, moda e estilo de vida. Atualmente, é colunista do jornal O Globo e das revistas Vogue e GQ.

Compromisso com a isenção

Astuto é chefe de criação do Grupo JHSF. Neste cargo, ele cuida das áreas de criação, branding e comunicação do shopping Cidade Jardim, do Catarina Fashion Outlet e do Cidade Jardim Shops, todos em São Paulo. Além disso, comanda também as operações de varejo das marcas Aquazzura, Balmain, Emilio Pucci e René Caovilla.

Ao manter Astuto no ‘Mais Você’, como Ana Maria Braga desejava, a Globo estaria contrariando os Princípios Editoriais do Grupo Globo, que prega que seus jornalistas “devem evitar situações que possam provocar dúvidas sobre o seu compromisso com a isenção”.

Caso parecido aconteceu com a jornalista Delis Ortiz, que teve que deixar a cobertura do Palácio do Planalto, em abril deste ano, pois sua filha havia assumido um cargo na Presidência da República. Delis voltou ao Planalto assim que a filha deixou o posto.

Astuto e Ana Maria são amigos próximos. Em abril, o colunista publicou em seu Instagram uma foto ao lado da apresentadora durante um evento no shopping Cidade Jardim. “Ana deu uma aula para todos nós. Terminamos o evento com os olhos cheios de lágrimas por causa de um testemunho muito especial de uma convidada sobre como Namaria é uma fada na vida de todos nós”, escreveu ele na legenda.

