Por que Delis Ortiz vai mudar de área na Globo

A repórter Delis Ortiz faz parte da equipe do “Jornal Nacional” que realiza a cobertura de assuntos relacionados ao governo Bolsonaro. Ela terá de trocar a cobertura do Planalto pela do Congresso devido a uma questão familiar.

No dia 12 de abril, uma filha de Ortiz foi nomeada para um cargo na coordenação de relações públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Segundo os princípios editoriais da Editora Globo, os jornalistas da empresa “devem evitar situações que possam provocar dúvidas sobre o seu compromisso com a isenção”. Além disso, são exemplificados casos em que atividades sociais ou econômicas de parentes tenham impacto no trabalho dos jornalistas.

Em uma nota divulgada pela emissora, afirma-se que foi Ortiz quem informou os superiores sobre a nomeação de sua filha e pediu para deixar a cobertura do Planalto.

“Delis cumpriu as normas e comunicou que foi informada pela própria filha do cargo para o qual ela foi convidada (sem nenhuma participação da Delis). Ela mesmo fez a sugestão, imediatamente aceita. E, assim, Delis passará a cobrir o Congresso”, informou a emissora.

O jornalista que assumirá o lugar de Ortiz na cobertura do Planalto para o “Jornal Nacional” ainda não foi definido.

