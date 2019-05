O filho de Adriana Esteves e Marco Ricca tem feito sucesso no Instagram

Adriana Esteves foi casada com Marco Ricca por 10 anos, entre 1994 e 2004 e, do relacionamento, Felipe Ricca nasceu. Hoje em dia, o rapaz está com 19 anos de idade e está fazendo sucesso no Instagram, acumulando mais de 14 mil seguidores. As suas publicações são tomadas por comentários elogiando sua beleza e o talento.

Na rede social, Felipe compartilha um pouco de seu dia a dia nos Stories – pequenos vídeos que ficam disponíveis por 24 horas – e publica fotos de viagens e covers de músicas que gosta enquanto toca seu violão.

Lá, também podem ser encontradas fotos com Flávia Mekler, com quem Felipe tem um relacionamento sério. Em setembro de 2017, a jovem compartilhou uma foto do casal comemorando três anos de namoro: “Muitos momentos de alegria e amor ao seu lado que vão ficar eternamente no meu coração. Saiba que te amo hoje e te amarei para sempre”, escreveu.

Entretanto, seu sucesso não se limita ao Instagram. Felipe forma uma dupla chamada CAI SAHRA com o colega Rodrigo Silvestrini. Juntos, eles lançaram o single “Meu Bem”, todo interpretado por Ricca e tocado no violão por Rodrigo. No YouTube, o videoclipe da canção já atingiu mais de 600 mil visualizações.

