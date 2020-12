Enquanto aguardava leito no CTI, atriz do Zorra Total morre de Covid

Aos 47 anos, a atriz Christina Rodrigues morreu nesta quinta (17), na parte da manhã, enquanto esperava um leito no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar um quadro de Covid-19.

Com sintomas graves e dificuldades para respirar, Christina foi internada na última segunda-feira (14) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na televisão, a atriz integrou o elenco do humorístico Zorra Total, entre os anos de 1999 e 2015, além de atuar em diversas novelas, como Malhação Sonhos e Beleza Pura, todas na Rede Globo.

Por meio de uma nota, divulgada antes de seu falecimento, a assessoria de imprensa da Central Estadual de Regulação (CER), do governo do Rio, se pronunciou sobre o atendimento oferecido à Christina. “Somente nesta quarta-feira (16) ficou constatada a necessidade de um leito de UTI. Fatores dinâmicos como disponibilidade de leitos e quadro clínico dos pacientes impedem que seja determinada a previsão da transferência”.

O falecimento foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e confirmado por amigos da atriz para o F5. “Com pesar, informamos que a paciente Christina Maria Rodrigues Teixeira apresentou piora clínica e foi a óbito no fim desta manhã”, apontava a nota da pasta estadual.