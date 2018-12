Chico Lang lamenta morte de filho de 23 anos

Paulo Lang, publicitário de 23 anos e filho do jornalista Chico Lang, morreu no último domingo (9). Ele caiu do sexto andar de um prédio localizado no bairro da Pompeia, em São Paulo.

O boletim de ocorrência indica ‘suicídio consumado’. O Corpo de Bombeiros diz que recebeu uma chamada às 18h23 de domingo para socorrer uma ‘tentativa de suicídio’ na Rua Ministro Ferreira Alves, 33.

Nas redes sociais, Chico Lang lamentou a morte do filho.

“Meus amigos. Paulinho morreu. A ordem natural das coisas se inverteram. Um pai enterrar um filho é antinatural e dói demais no corpo e na alma. Gostaria sinceramente que fosse ao contrário. Deu fim à própria vida com 23 anos. Dia 16 próximo faria 24. O dia mais feliz da minha existência foi quando ele nasceu, 16 de dezembro de 1994. O mais triste, quando faleceu, 9 de dezembro de 2018. Ficam os bons momentos, os beijos carinhosos, o sorriso alegre e espontâneo, o abraço amigo, os cigarros cubanos, os bons vinhos, os debate políticos, filosóficos e psicológicos. E uma saudade imensa. Todo o resto é bobagem. Poder, dinheiro, inveja, ciúme, vaidade e cobiça. Que Deus o tenha. Amém.”

Siga CLAUDIA no Instagram