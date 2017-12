Casamento da princesa Diana vira tema de musical

Um musical sobre o casamento de Diana Spencer (1961-1997) com o príncipe Charles, 68 anos, está previsto para ser produzido no próximo ano, informa a revista Vanity Fair.

De acordo com a publicação, o musical batizado de Diana entrará em cartaz na temporada 2018/2019 na La Jolla Playhouse, famoso teatro de São Diego, nos Estados Unidos.

A produção será ambientado no ano de 1981. Ela narrará episódios que antecederam a épica cerimônia de 29 de julho daquele ano, a fim de transmitir como era o relacionamento do o casal. “[O musical] trata muito do casamento em si. Os personagens principais são Diana, charles, Camila [Parker Bowles] e a Rainha”, disse Joe DiPietro, um dos responsáveis pela atração a WMagazine.

O casamento de Diana e Charles é um dos mais icônicos da Família Real britânica. Porém, apesar da repercussão da união do casal, o relacionamento chegou ao fim em 1996 – um ano antes da trágica morte de Lady Di.

