O dia 31 de agosto marca o falecimento de uma grande personalidade do século XX, a princesa Diana. Vítima de um grave acidente de carro em Paris, Lady Di morreu aos 36 anos ao lado do então namorado Dodi al Fayed. Mas quem era o milionário egípcio com quem Diana namorava?

Filho do empresário bilionário egípcio Mohamed al Fayed e de Samira Khashoggi, Dodi nasceu em Alexandria, no Egito, em 15 de abril de 1955 e faleceu em 1997 aos 42 anos.

Membro da elite, Dodi frequentou as escolas mais prestigiadas do mundo, como a Academia Militar Sandhurst – instituição em que os filhos de Diana, os príncipes William, 35 anos, e Harry, 32 anos, também estudaram.

Nas horas de lazer, era visto em boates de luxo de Londres, cidade em que morou na juventude. Foi na capital do Reino Unido que ele conheceu sua primeira esposa, a modelo Suzanna Gregard, com quem manteve um matrimônio de sete meses em 1986.

Neste mesmo ano Dodi e Diana se conheceram em uma partida de polo. Porém, a princesa estava comprometida, na época, com o príncipe Charles.

O casal se reeencontrou 11 anos depois, quando Diana estava divorciada. Dodi convidou a amiga para passar as férias na França com os filhos William e Harry. Durante a viagem, os dois foram vistos se beijando pela primeira vez – confirmando os boatos de que a dupla estaria em um possível relacionamento.

Porém, o namoro não durou muito tempo. Em 31 de agosto de 1997, o casal morreu em Paris enquanto tentavam fugir da abordagem de um paparazzi após um jantar no hotel Ritz.

O carro em que estavam perdeu o controle e bateu em um pilar de um túnel da Cidade-Luz. Diana foi encaminhada para o hospital mas não resistiu aos ferimentos interno. Dodi morreu na hora e no local do acidente.

