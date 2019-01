“Cansei”: Anitta desabafa sobre polêmica com Nego do Borel

A cantora Anitta publicou nos stories de seu Instagram um série de vídeos comentando o que aconteceu no ensaio do Bloco das Poderosas, envolvendo o cantor Nego do Borel.

O ensaio, que aconteceu no domingo (20), foi como um esquenta para o Carnaval. Nele, Nego do Borel foi vaiado, majoritariamente, pelo público LGBTQ. As vaias foram devido aos comentários transfóbicos que o cantor fez para a transexual Luisa Marilac.

Nos vídeos publicados por Anitta, ela conta que não convidou o amigo para se apresentar e que reprovou algumas atitudes do funkeiro.

“Eu não convidei o Nego como participação porque algumas atitudes que ele tem tomado na carreira não condizem com a minha carreira. Isso eu já conversei com ele. Inclusive ele me convidou para o DVD dele e a gente teve uma longa conversa sobre isso e eu expliquei que as coisas que ele está fazendo não tem a ver com quem eu sou e ele não tem me escutado ultimamente”, disse a cantora.

Anitta explicou como tudo aconteceu em detalhes. “Tinha um monte de amigos meus lá. Jojo [Todynho] também acabou cantando, estava todo mundo bebendo, zoando e aí quando eu cantei uma música que eu tenho com o Nego, ele pediu para falar do DVD dele. Eu realmente não tinha noção das coisas como estavam”, afirmou ela.

Ao final, ela se desculpou e falou um pouco sobre as atitudes de Nego do Borel. “Não tô de mal com você, continuo gostando de você, eu te amo, você é meu amigo, não vou deixar de te amar por uma coisa ou outra. Conheço o caráter dele, ele não é uma pessoa que tem esses pensamentos ruins. Mas ele é uma pessoa que toma umas atitudes muito loucas, sem noção, que eu já tentei alertar, mas não adiantou”.

O cantor também se manifestou nas suas redes sociais. Em um vídeo, ele se desculpou com Luisa Marilac e com o público que estava presente no ensaio do bloco da Anitta. Confira:

