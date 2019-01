Luisa Mell faz campanha para tirar BBB que disse ter ‘brincado’ com animal

Luisa Mell, 40, fez um post em seu Instagram incitando os seguidores a votarem para que o participante do Big Brother Brasil 19 o mineiro Maycon Santos, 27, seja eliminado do programa.

Durante um bate-papo com os demais integrantes da casa, Maycon contou sobre “brincadeiras” que fazia quando era mais jovem com animais. “Já viu gato? Você coloca um adesivo no gato, do lado, e ele fica andando assim … Nunca fez isso? Já amarrou bombinha no rabo dele?”, afirmou Maycon.

“Inacreditável! Isso não é coisa de criança, isso é crueldade! Vamos tirá-lo?”, escreveu Luisa, reconhecida como uma das maiores defensoras das causas animais. Para ela, o comentário de Maycon sugere maus-tratos. O post dela teve mais de 1 milhão de curtidas no Instagram.

