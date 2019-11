Gagliasso diz que Titi sentiu ciúme de tatuagem em homenagem ao irmão

Durante sua participação no programa Caldeirão do Huck no sábado (9), Bruno Gagliasso pediu para mandar um beijo para Titi, de 7 anos, sua filha com Giovanna Ewbank.

O pedido feito por Gagliasso teve um motivo: o ciúme da menina. Acontece que, depois de o pai ter mostrado a tatuagem em homenagem a Bless, seu irmão caçula, também no programa global, Titi ficou enciumada.

Curiosamente, a história foi contada pelo próprio Luciano Huck, que contou que Titi é amiga de sua filha Eva, a caçula da família Huck. “A Titi ficou com ciúmes porque a gente só mostrou a tatuagem do Bless, mas ela também tem uma”, contou o apresentador. “Titi, agora sua tatuagem está no ar”.

Foi então que Bruno Gagliasso mostrou o braço tatuado com uma imagem dele ao lado da menina. Bruno ainda declarou: “Papai te ama”.

A tatuagem feita por Bruno Gagliasso em homenagem à filha Titi

Recentemente, Bruno e Gio adotaram uma nova “filhinha”, a Lasanha, cadela que agora faz parte da família. O encontro aconteceu em uma estrada, quando os atores saíram de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro. Eles encontraram o cãozinho todo machucado no local.

