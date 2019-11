Kate e Meghan comparecem a evento com rainha Elizabeth II

O sábado (9) foi de compromisso para toda a família real. O tradicional Royal British Legion Festival of Remembrance, evento anual em homenagem aos membros e veteranos das Forças Armadas Britânicas, reuniu a realeza britânica, incluindo a monarca rainha Elizabeth II.

O evento foi marcado também como o primeiro compromisso público dos irmãos William e Harry juntos após o caçula confirmar que a relação entre eles não é mais a mesma. Em entrevista para o documentário “Harry & Meghan: An African Journey” , em outubro, Harry confessou um afastamento. “Estamos certamente seguindo caminhos diferentes”, disse ele.

A última vez que as famílias de William e Harry estiveram unidas, já lidando com as notícias sobre os desentendimentos, foi em julho, em um jogo de polo onde Meghan levou Archie e Kate brincou com Louis.

Festival of Remembrance

William chegou ao Royal Albert Hall, em Londres, acompanhado por Kate Middleton. Harry também foi ao avento com a mulher, Meghan Markle. William e Kate foram posicionados na primeira fila, onde estava a rainha, Charles e Camilla. Já os duques de Sussex, Harry e Meghan, sentaram-se na segunda fileira, atrás do primeiro ministro Boris Johnson e da namorada dele, Carrie Syminds.

Este ano o Festival of Remembrance marcará 75 anos das grandes batalhas de 1944 e a colaboração e amizade dos exércitos britânico, da Commonwealth e dos aliados que os combateram. O evento marca também os 100 anos da agência de inteligência do governo, a GCHQ.

Leia mais: Príncipe Charles está furioso com briga dos filhos Harry e William

+ Rainha se emociona em cerimônia pública em Londres