Bruna Marquezine posa com ator de Vingadores e causa alvoroço na internet

Bruna Marquezine, sempre muito ligada ao mundo fashion, participou da Semana de Moda de Milão, na Itália, no domingo (22). Durante o evento, a atriz posou ao lado do ator Sebastian Stan, que interpreta Soldado Invernal, em Vingadores, e gerou bastante comentários nas redes.

Os cliques levaram os fãs à loucura: alguns adoraram o encontro e estão torcendo até para que eles comecem a namorar. Já outros acharam que foi algo bem inesperado. Mas uma coisa é certa: ambos viraram um dos assuntos mais comentados na web. Veja abaixo o que estão falando:

📸 22.09 | Encontros que a gente AMA! Bruna Marquezine ao lado do grande ator Romeno-Americamo, Sebastian Stan, no Desfile de moda da “Boss” em Milão.📍🇮🇹 pic.twitter.com/ALK3NLg8en — Central Bruna Br 🎗 (@centralbrunabr) September 22, 2019

e a @BruMarquezine que conheceu o sebastian stan diz pra mim mulher, ele é cheiroso?pic.twitter.com/kX84motRNU — job (@_santistevish) September 22, 2019

caralho bruna marquezine e sebastian dariam um casalzão — emanuelly (@rushergd) September 22, 2019

Bruna Marquezine e Sebastian Stan, mais um dos rolê aleatório. pic.twitter.com/s8IS09dxmb — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) September 22, 2019

