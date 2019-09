Confira tendências e looks mais glamurosos do red carpet do Emmy Awards

Na noite deste domingo (22), em Los Angeles, na Califórnia, acontece a maior premiação da TV norte-americana, o Emmy Awards 2019. Confira, abaixo, os looks mais glamurosos que passaram pelo tapete vermelho do evento, selecionados por Fabio Ishimoto, editor de moda de CLAUDIA.

Viola Davis

Com um vestido da grife Alberta Ferretti, Viola Davis, de ‘How to Get Away with Murder’, passou deslumbrante pelo tapete vermelho. “A aposta segura do combo branco e preto com pérolas foi compensada por um modelo nada óbvio, com um decote tomara que caia e drapeado assimétrico usado com sandálias pesadas com plataforma”, comenta Fabio.

Maisie Williams

Maisie Williams, de ‘Game of Thrones’, apostou em um maravilhos look JW Anderson para o red carpet. “Comprimento midi, transparência, alcinhas discretas e aplicações de pedraria no vestido e nos sapatos deixaram o look da atriz atual, novo e super desejável”, explica Fabio.

Naomi Watts

A tradicional grife Louis Vuitton foi a escolhida por Naomi Watts, que brilhou no red carpet. “Vestido longo modelo clássico: tomara que caia com saia volumosa e cintura marcada por um cinto casual. Styling clean e certeiro dos pés à cabeça”, comenta Fabio.

Zendaya

Vera Wang

Antes de entregar um dos prêmios da noite, Zendaya passou pelo tapete vermelho com um divino look de Vera Wang. “Muito sexy num vestido com maxi fenda e cauda discreta na cor verde (mesma cor dos sapatos) ostentou ainda cabelos avermelhados como uma Ariel contemporânea”, diz Fabio.

Emilia Clarke

Valentino

Emilia Clarke apostou em um poderoso vestido Valentino. “Look muito fresco e jovial azul marinho arrematado com brincos bold e muita atitude”, explica Fabio.

Fabio Ishimoto também chama atenção para uma combinação fashion presente no red carpet. “Menção honrosa: vários looks em rosa e vermelho, como mostramos no editorial da revista em Agosto. Tendência super confirmada!”, alertou o editor de moda.