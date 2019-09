Bruna Marquezine quase desistiu da carreira após Salve Jorge

Bruna Marquezine revelou em uma recente entrevista que já pensou em desistir da carreira de atriz por conta da objetificação do seu corpo. O momento aconteceu enquanto interpretava Lurdinha, na novela Salve Jorge.

Lurdinha foi um dos grandes sucessos de Bruna e seu primeiro papel de grande expressão depois de adulta. “A primeira vez que me dei conta que era mulher e estava sendo objetificada foi quando estava vivendo a Lurdinha. Tinha acabado de fazer 18 anos e a cada semana falavam que eu tinha saído com um cara novo, não tinha maturidade pra lidar com aquilo tudo”, contou a atriz em entrevista para a revista Glamour.

Segundo Bruna, o que a ajudou a não desistir da carreira foi a rede de apoio que encontrou nas outras atrizes da Rede Globo, como Cássia Kiss e Vanessa Gerbeli. “A lista de atrizes que se tornaram amigas é enorme. Elas tiveram a sensibilidade de me ver frágil e estender a mão porque eu comecei muito jovem. Ter esse olhar de atrizes mais experientes me fortaleceu”, contou.

Durante a conversa, Bruna também falou sobre as críticas que recebeu sobre seu corpo no ano passado. A atriz apareceu bem mais magra e foi alvo de vários comentários maldosos na internet, até resolver falar sobre os transtornos alimentares e a depressão que havia passado.

“Comecei a ver comentários que estava magra demais e antes já tinha ouvido outros falando que estava gorda. Tinha acabado de me curar de um processo muito doloroso de depressão, alimentação e distúrbio de imagem e então resolvi desabafar. Contei que tomava laxante todos os dias e várias meninas tomavam também. Achei melhor dizer o que fazia para ajudá-las”.

Ao falar sobre machismo a atriz disse que acredita que a melhor saída é o diálogo. “Eles sempre contaram nossas histórias e chegou a hora deles ouvirem da nossa boca. Se você foi protagonista a vida inteira deve ser difícil assumir o papel de coadjuvante, mas é necessário. Tenho orgulho de estar em um meio onde mais amigos homens estão se transformando. Acho muito bonito quando vejo um homem usando a voz dele para dar visibilidade”, finalizou.

