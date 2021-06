“Fizeram um ótimo trabalho me explorando”, diz Britney sobre tutela do pai

A cantora Britney Spears depôs, nesta quarta-feira (23), sobre o processo da sua tutela concedida ao seu pai. Desde de 2018, Jamie Spears tem o controle da vida pessoal, profissional e financeira da artista.

Ao iniciar a audiência, uma advogada solicitou sigilo ao juiz, mas a própria cantora expressou o seu desejo de que os registros fossem divulgados.

“Eles fizeram um ótimo trabalho explorando minha vida. Acho que deveria ser uma audiência pública. Eles deveriam escutar o que eu tenho a dizer”, afirmou a cantora na audiência.

Britney iniciou o depoimento se referindo aos seus posts mais recentes das redes sociais, dizendo que mentiu para o público ao dizer que estava tudo bem e que ela estava feliz.

“É desmoralizante tudo que passei. Nunca disse isso abertamente – nunca pensei que alguém fosse acreditar em mim. Não estou mentindo. Só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos e isso já o suficiente”, disse sobre a tutela, que define como “abusiva”.

Britney também expressou o seu desejo de se casar e ter filhos, o que tem sido impedido pelos seus responsáveis legais. “Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e meus tutores não me deixam ir ao médico para retirá-lo”, declarou.

Ao falar sobre o motivo de sempre enviar ao tribunal um advogado para expressar seus pedidos e queixas, Britney apontou que não é ouvida. Segundo ela, isso aconteceu na última vez em que foi depor, cerca de dois anos atrás.

A turnê de 2018 realizada por ela também foi tema do depoimento. Britney detalhou que, além de ter sido forçada a fazer os shows, teve que mudar sua medicação e foi obrigada a fazer outras coisas. A falta de liberdade sobre a própria vida fez com que a artista se sentisse como uma escrava.

Para a cantora, o agravante foi o silêncio e imparcialidade de sua família, uma vez que seu pai tinha conhecimento do seu desejo de não fazer os shows. “Eu mereço um intervalo. Me sinto cercada, intimidada, deixada de lado e sozinha”, expressou a cantora.

Esta é a primeira vez que Britney se dirige diretamente ao tribunal desde que seu advogado pediu a suspensão de Jamie como tutor da herança estimada em 60 milhões de dólares. O pedido para depor partiu da própria Britney.

Após a audiência, Justin Timberlake, ex-namorado de Britney Spears, publicou uma série de mensagens no Twitter manifestando seu apoio à cantora.

“Depois do que vimos hoje, todos deveríamos apoiar Britney neste momento. Independentemente de nosso passado, bom e ruim, e não importa há quanto tempo isso aconteceu… O que está acontecendo com ela não é certo. Nenhuma mulher deveria ser impedida de tomar decisões em relação ao próprio corpo”, escreveu Timberlake.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.

Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.

No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021