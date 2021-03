Britney Spears retoma tentativa de afastar pai de assuntos pessoais

No próximo mês, a longa batalha de Britney Spears, de 39 anos, pelo controle de seus assuntos pessoais e financeiros ganhará mais um episódio. Os advogados da cantora vão solicitar novamente a um tribunal de Los Angeles que seja oficializada a substituição da tutela legal do pai da artista, Jamie Spears.

Em uma audiência nesta quarta-feira (17), Samuel Ingham, o advogado da artista, disse que solicitará que Jodi Montgomery, nomeada em 2019 como tutora temporária de Britney depois que o pai da cantora passou por um problema de saúde, seja declarada como tutora permanente. O pedido deve ocorrer em uma audiência já agendada para o dia 27 de abril.

Jodi é empresária de Britney e já era, antes de ser nomeada, um tipo de cuidadora para a cantora.

No mês de agosto do ano passado, a artista e seus advogados já haviam tentado remover o pai de sua tutoria legal, após Britney deixar explícito por meio de seu advogado que não quer mais o pai envolvido em seus negócios. No entanto, a investida não obteve êxito.

Jamie Spears foi nomeado tutor em 2008, depois que a filha foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico. Ele continua sendo o guardião legal dos assuntos financeiros da filha, mas agora está compartilhando essas funções com uma instituição financeira.

As tentativa de retirada de Jamie da tutoria de Britney Spears é uma forma de devolver à cantora o controle de sua vida.