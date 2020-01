Brigas entre William e Harry podem ter chegado ao fim

A paz está voltando a reinar entre a Família Real. E, por incrível que pareça, motivada pelo Sussexit. Após a Rainha Elizabeth fazer um pronunciamento público sobre a situação e elogiar Meghan – frequentemente apontada como pivô do afastamento –, agora é a vez de William e Harry deixarem para trás os ressentimentos e desavenças do passado.

Segundo o jornal The Sun, os irmãos se encontraram secretamente para acabar, de uma vez por todas, com a briga que já os distanciava há dois anos. Ambos temiam que, com Harry mudando-se para o Canadá, a relação dos irmãos poderia ficar permanentemente abalada.

“William e Harry passaram algum tempo juntos longe da cúpula de Sandringham, trabalhando em seu relacionamento e discutindo o futuro deles. Foi algo inovador em termos de salvar seu vínculo como irmãos e foi totalmente conduzido por eles”, afirmou uma fonte real ao veículo. O informante também revelou que Kate e Meghan, que estava no Canadá, participaram de algumas das conversas, o que indicaria uma verdadeira reaproximação.

“Eles decidiram barrar todas as pessoas tóxicas que os rondavam para lidar um com o outro de homem para homem, como irmãos. Considerando que Harry agora está se mudando em definitivo, perceberam que se não resolvessem as coisas agora, jamais resolveriam. É claro que existiram algumas sérias divergências de opinião, mas o carinho familiar está de volta. E eles estão tristes por terem que viver tão distantes.”

Por outro lado, as coisas seguem complicadas entre Harry, Charles e Camilla. Por causa de diversas discordâncias, ainda que as últimas semanas tenham unido William e Harry, “a relação com Charles e Camilla é muito mais complicada e complexa”, declarou a fonte. “Ainda há uma grande falta de confiança entre eles e vai levar algum tempo para que isso se resolva.”

Leia também: Meghan Markle e príncipe Harry deixarão de ser os Duques de Sussex?

+ 5 curiosidades sobre Vancouver, a cidade escolhida por Meghan e Harry