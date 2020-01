Neste domingo (19), o Príncipe Harry fez sua primeira aparição pública quase duas semanas depois que ele e Meghan Markle anunciaram a decisão de deixarem os cargos de membros seniores da Família Real. Ele participou de um evento organizado pelos apoiadores da instituição de caridade Sentebale, que promove a saúde mental e o bem-estar das crianças afetadas pelo HIV.

Harry fez um discurso no evento, durante o qual abordou o recente acordo do casal com a rainha Elizabeth. “Antes de começar, devo dizer que imagino o que devem ter ouvido ou lido nas últimas semanas. Então, quero que ouçam a verdade de mim, tanto quanto eu posso compartilhar – não como um príncipe ou um duque, mas como Harry, a mesma pessoa que muitos de vocês assistiram crescer nos últimos 35 anos”, introduziu.

Leia na íntegra:

“O Reino Unido é minha casa e um lugar que eu amo. Isso nunca vai mudar. Eu cresci sentindo o apoio de muitos de vocês e vi como receberam Meghan de braços abertos enquanto me viam encontrar o amor e a felicidade que eu esperei por toda a minha vida. Finalmente, o segundo filho de Diana foi “pego”, viva!

Também sei que vocês me conheceram o suficiente durante todos esses anos para confiar que a mulher que escolhi como esposa detém os mesmos valores que eu. E e ela é a mesma mulher por quem me apaixonei. Nós dois fazemos tudo o que podemos para erguer a bandeira e desempenhar nossos papéis neste país com orgulho.

Quando Meghan e eu nos casamos, ficamos empolgados, esperançosos e estávamos aqui para servir. Por esses motivos, sinto-me muito triste por ter chegado a isso. A decisão que tomei para que minha esposa e eu recuássemos não foi sob ânimo leve. Passamos por muitos meses de conversas depois de tantos anos de desafios. Eu sei que nem sempre entendi direito, mas no que diz respeito a isso, realmente não havia outra opção. O que quero esclarecer é que não fomos embora e certamente não estamos indo embora.

Nossa esperança era continuar servindo a rainha, a comunidade e minhas associações militares, mas sem financiamento público. Infelizmente, isso não foi possível. Aceitei, sabendo que isso não muda quem eu sou ou como estou comprometido. Espero que entendam o que aconteceu, que eu estou afastando minha família de tudo que já conheci para dar um passo adiante no que espero que possa ser uma vida mais pacífica.

Nasci nesta vida e é uma grande honra servir ao meu país e à rainha. Quando perdi minha mãe há 23 anos, vocês me levaram para embaixo de suas asas. Vocês me observam há tanto tempo, mas a imprensa é uma força poderosa. Minha esperança é que um dia nosso apoio coletivo um ao outro possa ser mais poderoso, porque isso é muito maior do que apenas nós.

Foi nosso privilégio atendê-lo e continuaremos levando uma vida de serviço. Sempre terei o maior respeito por minha avó, minha comandante, e sou incrivelmente grata a ela e ao resto da minha família pelo apoio que mostraram a Meghan e a mim nos últimos meses. Continuarei sendo o mesmo homem que valoriza seu país e dedica sua vida a apoiar as causas, instituições de caridade e comunidades militares que são tão importantes para mim. Juntos, vocês me ensinaram sobre a vida. E esse papel me ensinou mais sobre o que é certo do que eu jamais poderia imaginar. Estamos dando um salto de fé. Obrigado por me dar a coragem de dar o próximo passo.”

Assista aqui (em inglês):