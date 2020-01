Kate Middleton explica por que não planeja mais filhos

Princesa Diana um dia se queixou que quando saiu do hospital com William no colo as pessoas já perguntavam: ‘quando vem o próximo’?, a fazendo se sentir apenas uma reprodutora. Toda mulher já teve que responder sobre ter filhos e quando já tem, quando terá o próximo. Parece ser quase uma pergunta involuntária das pessoas.

Kate Middleton sabe bem disso.

Ela e príncipe William têm uma família digna de publicidade: 3 lindos filhos de pais lindos também.

George, o mais velho, hoje tem 6 anos , Charlotte tem 5 e o caçula, Louis, completará 2 anos em abril. Escadinha, como se diria antigamente. Ainda assim, o público pergunta por mais.

Talvez seja por conta do primeiro ano de Louis ter sido justamente tão turbulento dentro de casa que parece que passou mais tempo, mas a duquesa encara com bom humor toda vez que se aproxima das pessoas acenando e elas perguntam: ‘quando virá o bebê nº 4″ pouco mais de um ano que já teve o último filho.

A resposta de Kate tem sido a mesma sempre: “Isso mataria William do coração”, sinalizando que o príncipe está mais do que satisfeito com o atual tamanho da família.

Em fevereiro do ano passado, quando o casal visitava a Irlanda, Kate avistou um bebê na multidão e foi direto até ele. Louis ainda não tinha completado 1 ano e ela disse ao pai da criança: “que lindo, me dá vontade de ter mais [filhos]”, sendo que em seguida ela teria dito que William se preocuparia se ela falasse de um 4º filho. Harry e Meghan já teriam disto que não planejam passar de dois filhos. Sim, ao apresentar Archie ao mundo o casal já foi questionado pelo próximo…

Ontem (15), no primeiro evento público que ela apareceu com o marido desde toda novela Meghan-Harry, Kate voltou a ser questionada sobre aumentar a família. Dessa vez, ainda sorrindo e bem humorada, ela foi mais explícita e não poupou o marido de toda pressão: “Não creio que William queira mais filhos”, disse Kate.

Ao jogar a ‘responsabilidade da decisão’ no marido a questão fica no ar… será que Kate queria mais um?