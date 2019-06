Briga de William e Harry foi mais séria do que se pensava, diz revista

Há alguns meses circulam rumores de que Príncipe Harry e Príncipe William teriam se desentendido. Uma matéria da revista Vanity Fair afirma que a briga de fato ocorreu e foi mais séria do que se acreditava.

Segundo a jornalista Katie Nicholl, especialista em Família Real, os irmãos romperam relações por algum tempo. “Eles realmente brigaram. Uma fonte confiável me disse que eles não estavam nem se falando”, contou.

Apesar do período que passaram sem nem se olhar direito, Katie acredita que Harry e William já tenham feito as pazes. Principalmente depois do nascimento do filho de Harry. “Eu acho que o nascimento de Archie provavelmente ajudou a melhorar a relação dos dois. William está muito feliz que seu irmão agora é pai”, completou.

Os rumores sobre a suposta briga entre William e Harry começaram no final do ano passado. Algumas fontes afirmavam que William não teria aprovado completamente o casamento do irmão com Meghan Markle e isso teria causado o desentendimento. Os boatos se intensificaram quando Harry e Meghan decidiram ter seus próprios empregados e também criaram uma conta no Instagram separada do resto da família, além de se mudarem.

