5 curiosidades sobre Vancouver, a cidade escolhida por Meghan e Harry

View this post on Instagram

🐺 Howlin' for You 🌝 The Full Wolf Moon sets directly over Lighthouse Park & Bowen Island at 7:40am during blue hour (sunrise 20mins away and at my back) Captured exactly three years ago today from Second Beach in Stanley Park, looking northwest over the Seawall at Ferguson Point, and over English Bay to Point Atkinson in West Vancouver, British Columbia, Canada ~ January 12, 2017 . . . . . . #WolfMoon #FullWolfMoon #StanleyPark #EnglishBay #WestVancouver #Vancouver @Vancouver_Canada @Canada #VeryVancouver #CuriocityVan #DailyHiveVan #IGersVancouver #PNWonderland #HelloBC #ExploreBC #ExploreCanada #ImagesOfCanada #EnjoyCanada #CanadasWorld #CanonCanada #NarcityCanada #ShareCanGEO #TourCanada #LiveLoveCanada #CanadaParadise #BeautifulDestinations #TLPicks #BestVacations #GreatNorthCollective #NB_Nature_Brilliance