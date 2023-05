Beyoncé e Jay-Z compram segunda casa mais cara dos EUA; confira o imóvel

Beyoncé e Jay-Z acabam de adquirir a mansão mais cara da Califórnia (e a segunda de maior valor dos Estados Unidos). As informações foram confirmadas pelo portal TMZ na última sexta-feira (19).

Avaliado em US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), o imóvel possui 30.000 m² e está localizado em Malibu. No ranking geral de residências mais caras do país, o novo lar de Beyoncé só perde para um apartamento em Nova York (US$ 238 milhões).

Confira as fotos da mansão

Situada em um penhasco com vista para o Oceano Pacífico, a mansão está na área Paraside Cove, já conhecida por abrigar residências de diversos bilionários. Confira as fotos:

Residência é “tesouro arquitetônico”

O responsável pelo projeto é Tadao Ando, lendário arquiteto japonês que também está desenvolvendo a nova casa de Kanye West em Malibu. O antigo dono (e construtor) do imóvel é William Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Ele levou cerca de 15 anos para construir a estrutura (feita inteiramente de concreto). Incrível, né?