Veja a primeira foto do 3º filho de Kate Middleton e Príncipe William

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz na manhã de segunda-feira (23). É o terceiro filho dela com com Príncipe William. O herdeiro ocupa o quinto lugar na linha sucessória do trono britânico. O nome do recém-nascido ainda segue em segredo.

Nesta tarde, o casal deixou o St. Mary’s Hospital, em Londres, com o bebê nos braços. Na saída, como manda a tradição, posaram para as fotos e acenaram para o público que aguardava na porta.

Momentos antes, William havia levado Charlotte e George para dar boas vindas ao irmão mais novo.