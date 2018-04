Assim como fez na saída da maternidade após dar à luz George, Kate Middleton deixou o St. Mary’s Hospital na tarde desta segunda-feira (23) usando um look muito parecido com o escolhido por Lady Di para posar com Harry nos braços.

Coincidência ou não, as duas elegeram um traje vermelho com mangas e gola branca aparente. Kate foi de vestido e Diana de blazer com camisa.

COMPARE OS LOOKS

Kate Middleton dá boas-vindas ao terceiro filho (ainda sem nome divulgado):

–

–

Lady Di dá boas-vindas ao filho Harry: