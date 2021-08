Barbra Streisand fala de romance com Charles depois do divórcio de Lady Di

A atriz, cantora e diretora de cinema Barbra Streisand revelou detalhes íntimos do caso amoroso que teve com o Príncipe Charles nos anos 1990, pouco tempo depois do herdeiro ao trono britânico ter se divorciado da ilustre princesa Diana.

Barbra teceu os comentários durante uma entrevista ao programa de TV britânico Lorraine, exibido na ITV. Acredite se quiser, mesmo depois de tanto tempo, ela cobriu o antigo affair de elogios!

“Foi tão doce. Eu estava gravando na Warner Brothers e ele pediu para me encontrar. Ofereci a ele um gole de chá e pensei: ‘Eles não precisavam me testar para ver se havia veneno ou algo assim?’ Mas nos tornamos amigos e adorei passar um tempo em Highgrove e passar algum tempo com ele”, revelou Barbra.

E que amizade, hein? Proximidade esta que não se limitou aos anos 90. A atriz relatou que antes do enlace de Charles e Diana, em 1981, o príncipe lhe enviou um presente, o que foi uma surpresa para ela.

“Eu vi um buquê de flores e perguntei: ‘Quem me enviou isso?’, e meu assistente disse: ‘Um fã chamado Charles.’. Olhei e não eram de floricultura, eram dos jardins dele. Eu confundi com um leque. Foi tão engraçado. Esse é o Príncipe Charles! Isso foi antes de ele conhecer Diana”, declarou.

Para quem não se recorda, o romance entre os dois – que não é novidade para os fãs da Família Real – ocorreu cerca de dois anos após a bombástica separação de Charles e Lady Di.

De acordo com as informações que ela mesma compartilhou em sua biografia, a atriz e o príncipe teriam se conhecido em 1974, mas só se envolveram 20 anos depois.

Se colocarmos tudo em uma linha do tempo, o affair é um caso intermediário entre a separação de Charles e Diana e o novo casamento do príncipe com Camilla, sua atual esposa e que também é um amor por ele cultivado mesmo antes de conhecer Diana.

Recentemente, durante uma entrevista para o Hospital Broadcasting Association, que ocorreu em julho, o sucessor ao trono também comentou sobre sua relação com Barbra.

“Em 1974, quando eu servia à Marinha Real, fomos chamados para a base dos Estados Unidos, na Califórnia. Quando soube que ela estava lá fazendo um filme, tive a sorte de visitar o estúdio e encontrá-la”, explicou.

Será que o saudosismo está tomando conta do antigo casal? Veja a entrevista: