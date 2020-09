Rainha Elizabeth perdeu mais um reinado nesta semana

O ano de 2020 realmente não está poupando ninguém. Prova disso é que após 28 anos, a rainha Elizabeth II perderá o reinado de mais uma nação. Nesta terça-feira (15), a governadora-chefe de Barbados, Sandra Mason, comunicou o plano da ilha caribenha de remover a rainha do posto de chefe de estado para transformar o país em uma república.

Em 1627, os ingleses colonizaram Barbados, sendo que até 30 de novembro 1966 a ilha permaneceu como uma colônia. Mesmo com a independência conquistada, os sistemas regionais ainda são ligados à Grã-Bretanha e possuem esse vínculo com a realeza.

No anúncio, Mason fez um posicionamento firme em relação à busca por liberdade. “Chegou a hora de deixar totalmente para trás nosso passado colonial. Os barbadianos querem um chefe de Estado barbadense. Esta é a declaração final de confiança em quem somos e no que somos capazes de alcançar. Portanto, Barbados seguirá a próxima lógica em direção à soberania plena e nos tornaremos uma República quando celebrarmos nosso 55º aniversário de independência”, declarou.

Antes de Barbados, as Ilhas Maurício também se desvincularam da família real britânica. Porém, a rainha continua como chefe de estado das ex-colônias, incluindo Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Jamaica, Bahamas, Santa Lúcia, Ilhas Salomão e Tuvalu, entre outras.

O vínculo com as ex-colônias é questionado por alguns dos membros da própria família real, como o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle. O casal já fez um pedido para o Reino Unido reconhecer os “erros” de sua história colonial.

“Quando você olha para a comunidade, não há como seguir em frente, a menos que reconheçamos o passado. Muitas pessoas fizeram um trabalho incrível de reconhecer o passado e tentar corrigir esses erros, mas acho que todos nós reconhecemos que ainda há muito mais a fazer. Não vai ser fácil e em alguns casos não vai ser confortável, mas precisa ser feito, porque adivinhe: todos se beneficiam. “

Assista ao anúncio da representante de Barbados:

Barbados to become republic, remove Queen Elizabeth as head of state by November 2021 when nation marks 55th anniversary of independence, announces Dame Sandra Mason, Governor General and the Queen’s domestic rep, in outlining upcoming priorities of @miaamormottley admin. pic.twitter.com/M5YIAWXrsV

— Jovan Johnson (@jovanthony) September 15, 2020