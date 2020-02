Rainha do estilo: Kate Middleton é eleita ícone fashion da família real

Apesar das recentes mudanças e divergências na família real britânica, se tem uma coisa que é unânime entre os fãs é que a royal family é sinônimo de estilo e, claro, muita elegância. Vestidos de gala, joias, luvas, chapéus, fraques… Rainha Elizabeth e companhia têm uma guarda-roupa de dar inveja em muitos fashionistas por aí!

Com um equilíbrio perfeito entre o clássico e o moderno chique, Kate Middleton foi eleita ícone fashion da família real. Em uma pesquisa feita pela Fashion Retail Academy, os ingleses elegeram a duquesa de Cambridge como a mais bem vestida entre os Windsors com impressionantes 47,8% dos votos, deixando para trás Meghan Markle e a própria rainha.

Um dos motivos dessa vitória esmagadora está nos recentes looks usados por Kate. Com um toque mais pessoal, parece que a duquesa conseguiu posicionar seu próprio estilo dentro da realeza. Por isso, selecionamos 4 looks recentes para mostrar que Middleton realmente merece o título fashionista:

A combinação de Kate que mais criou alvoroço nos últimos tempos (inclusive para esta que vos escreve) foi essa mistura chiquérrima de sobretudo, mesclado em tons de marrom e roxo, com um chapéu fedora azul LINDO. Botas e luvas marrons de camurça fecharam o look e os nossos corações. (Veja mais detalhes do look)

Para um compromisso real na última semana, Kate escolheu um lindo blazer azul petróleo, suéter, calça jeans skinny (a favorita dela), e ankle boots de camurça. Básica e muito elegante (Veja mais detalhes do look)

Para uma visita a um hospital pediátrico, a duquesa elegeu um maravilhoso conjuntinho de inverno (terninho + saia), com meia calça e escarpin preto. (Veja mais detalhes)

Para o evento que marcou os 75 anos do fim do campo de extermínio de Auschwitz, Kate optou por um vestido cinza com cintura bem marcada, com destaque para a gola preta de camurça, e salto fino.

Entre os homens, como já era de se esperar, Harry foi eleito o mais estiloso, segundo a pesquisa. Com 13,9% dos votos e um estilo mais moderno e despojado, o duque de Sussex ficou à frente de William, que terminou o estudo com 11,5% das avaliações.

