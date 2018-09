As fotos das férias de Juliana Paes em família são incríveis

🎼Eu vou, eu vou, pra praia agora, eu vou…🎼 hahahahahahahah bom dia!!!!!!!! Hj é sexta feiraaaaaa!!!!!!!!!!☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️#cadêolobomau kkkkkkkk

A post shared by Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) on Aug 31, 2018 at 5:33am PDT