Apesar de comandar um programa diário e de ser a apresentadora mulher com o maior salário da Globo, Fátima Bernardes, 55 anos, ainda está bem atrás de Fausto Silva quando o assunto é faturamento. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, embora tenha uma audiência forte durante as manhãs e uma atração recheada de anunciantes e merchandising, Fátima recebe metade do valor que Faustão ganha em seu programa dominical.

Enquanto Faustão recebeu em setembro deste ano, entre salário e ganhos publicitários, cerca de 4 milhões de reais, a apresentadora faturou por volta de 2 milhões de reais no mesmo período. Esses valores não incluem ganhos com propagandas individuais externas em ambos os casos.

Ainda de acordo com o colunista, essa disparidade de valores se deve ao horário que os programas Domingão do Faustão e Encontro com Fátima Bernardes vão ao ar. A faixa da manhã é segunda mais barata para anunciantes (a primeira é a madrugada), enquanto domingo à noite é o dia e horário mais valorizado pelo mercado. Isso vale tanto para merchans de 20 segundos narrados pelos apresentadores ao longo das atrações, quanto para os intervalos comerciais.

Veja o quanto faturou os principais apresentadores da emissora no mês de setembro de acordo com o colunista:

Fausto Silva – R$ 4 milhões

Fátima Bernardes – R$ 2 milhões

Ana Maria Braga – R$ 1,6 milhão

Luciano Huck – R$ 1,2 milhão

Galvão Bueno – R$ 1,0 milhão

William Bonner – R$ 800 mil

Procurada pela coluna, a emissora não comentou os valores.