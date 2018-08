Após deixar ‘Suits’, Meghan Markle volta à TV

Já bateu saudade da Rachel, de Suits? Saiba que a atriz Meghan Markle vai voltar à TV – mas, desta vez, na própria pele. Brincadeiras à parte, a verdade é que a Duquesa de Sussex estaria nas gravações de um documentário sobre Rainha Elizabeth II.

Segundo fontes do palácio, a proposta é de “uma conversa, um bate-papo” para o filme Queen of the World, que vai ao ar em duas partes na ITV no mês que vem.

Embora a ITV não tenha confirmado todos detalhes do papel de Meghan no filme, o correspondente real da ITV News, Chris Ship, disse que ela deve discutir seu vestido de casamento e suas primeiras interações com a Commonwealth.