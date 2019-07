Artistas lamentam morte de João Gilberto

Gal Costa, Daniela Mercury, Ed Motta e Maria Bethânia foram alguns dos artistas que usaram as redes sociais para prestar homenagens ao cantor e compositor João Gilberto que morreu neste sábado (6) aos 88 anos.

O músico, que apresentou a Bossa Nova ao mundo, faleceu em casa, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pelo filho João Marcelo.

Confira as postagens:

Daniela Mercury

“Vai minha Tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Um gênio que revolucionou para sempre a música popular brasileira. João criou a Bossa Nova e me influenciou imensamente. Um dia ele me disse que eu era de sua família. E sou mesmo. Ele ensinou todos nós a cantar da forma mais bela do mundo. Vá em paz, mestre!”

Gal Costa

“Se foi João Gilberto o maior gênio da música brasileira. Influência definitiva no meu canto. Fará muita falta mas seu legado é importantíssimo para o Brasil e para o mundo.”

Ed Motta

“Um capítulo seminal da arte desse planeta descansa hoje. Que artista imenso, descanse em paz mestre supremo #joaogilberto”

Maria Bethânia

“#LUTO. A Cultura brasileira perde hoje uma personalidade lendária, o Pai da Nossa Nova, @joaogilbertooficial. Todo e total respeito e reverência a essa entidade da Música Brasileira. Descanse em paz, João Gilberto!”

Roberta Sá

“João não sabia, mas dormia comigo todas as noites. Me ensinou a gostar de samba, de jazz, de bossa, da Bahia e de Copacabana. João me mostrou o Brasil amoroso. É o melhor dos melhores e assim será, pra sempre. #joaogilberto.”

Walcyr Carrasco

“Um dos pais da Bossa Nova e um dos músicos mais importantes e influentes do Brasil. Descanse em paz! Meus sentimentos aos familiares e amigos.”

