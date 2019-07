Justiça manda Globo recontratar Izabella Camargo

A Justiça mandou que a TV Globo reintegre a jornalista Izabella Camargo ao seu quadro de funcionários, revelou VEJA.com. Izabella foi apresentadora da previsão do tempo de telejornais da emissora que vão ao ar entre a madrugada e o início da manhã durante seis anos, portanto, tinha de trocar o dia pela noite. Após voltar de uma licença médica devido ao diagnóstico de síndrome de burnout, ela foi demitida. A emissora sempre negou que a demissão tenha tido relação com a licença médica.

Segundo VEJA.com , “para o juiz do trabalho José Aguiar Linhares Lima Neto, da 24° Vara do Trabalho, a OMS (organização Mundial de Saúde) considera a síndrome como doença relacionada ao trabalho, sendo a demissão nula porque ocorrida no período de estabilidade. Ela não poderá trabalhar no período da madrugada, para evitar o agravamento do problema”.