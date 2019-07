O casamento de Daniela Mercury

Daniela Mercury, 53 anos, se casou pela terceira vez com Malu Verçosa. Porém, desta vez, as duas firmaram a união em terras portuguesas.

A cantora compartilhou a novidade em uma publicação em seu Instagram. Na legenda ela explica que é cidadã portuguesa desde 1998 e que por isso era importante se casar lá.

“Flores no mar para agradecer e unir a Baía do Faial com a Baía de Todos os Santos. Eu sou cidadã portuguesa (registrada desde 1998) porque meu pai nasceu em Braga, norte de Portugal. Ele chegou ao Brasil com 6 anos de idade. E há mais de 20 anos a minha música me traz de volta a terras portuguesas. Agora, eu e @maluvercosa nos casamos oficialmente em Portugal. Equivale ao casamento no civil do Brasil. Mais um laço, mais um aperto gostoso, mais um afeto!”, escreveu Daniela no post.

Confira fotos da celebração:

