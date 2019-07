Cantor João Gilberto morre aos 88 anos

O cantor e compositor João Gilberto morreu neste sábado (6) aos 88 anos. O músico faleceu em casa, no Rio de Janeiro. Ele sofria com problemas de saúde. A informação foi confirmada pelo seu filho, João Marcelo Gilberto através das redes sociais.

“Meu pai morreu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter sua dignidade ao perder sua soberania”, escreveu João Marcelo no Facebook. “Gostaria de agradecer a Maria do Ceu por estar a seu lado no final. Ela foi sua verdadeira amiga e companheira.”

A causa da morte ainda não foi divulgada. Além de João Marcelo, o artista deixa outros dois filhos, Bebel e Luísa.

A neta de João, Sofia Gilberto, que também é cantora, fez uma homenagem ao avô em sua página no Facebook. “Vou sempre me sentir deitada no colo dele ouvindo suas músicas e histórias”, escreveu.

No final de 2017, João foi interditado judicialmente pela filha, Bebel Gilberto. A interdição motivou uma disputa familiar entre Bebel e João Marcelo. A advogada de Bebel disse que a intervenção foi motivada por problemas de saúde e complicações financeiras do cantor.

O início da Bossa Nova foi marcado pelo álbum “Chega de Saudade”, lançado por João Gilberto em 1959.

