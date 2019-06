A tatuagem da namorada de Rafael Miguel em homenagem ao ator

Isabela Tibcherani, namorada de Rafael Miguel, escolheu uma forma de homenagear eternamente o namorado: com uma tatuagem.

Em seu Instagram, na ferramenta stories, a jovem divulgou para o público a frase “Together, Always” (Juntos para sempre, traduzido do inglês) desenhado em seu ombro. Ao mostra a imagem, Isabela ainda escreveu “Tua, meu amor”, dando a entender para quem seria a tatuagem feita.

Conhecido por ter interpretado Paçoca de “Chiquititas“, o ator morreu no domingo (8) aos 22 anos, assassinado juntamente com seus pais.

Laudo necroscópico aponta que Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, disparou 13 tiros em Rafael Miguel e nos pais dele. Eles foram mortos no domingo (8) na zona sul de São Paulo. A maioria dos tiros atingiu Rafael Miguel. Foram sete no total, um na cabeça, um no peito, três nas costelas e dois no braço esquerdo.